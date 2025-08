agenzia

'Minerebbero le basi del progetto due popoli due Stati'

ROMA, 06 AGO – “L’Italia è contraria ad ogni insediamento israeliano in Cisgiordania perché minerebbe le basi del progetto “due popoli due Stati”, unica soluzione per costruire una pace stabile in Medioriente”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

