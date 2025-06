Tajani convoca una riunione di emergenza alla Farnesina

agenzia

Con ambasciatori dell'area interessata da operazioni di Israele

ROMA, 13 GIU – Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sta tenendo una riunione di emergenza alla Farnesina con gli ambasciatori dell’area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. Un primo incontro riunione all’Unità di Crisi è stato dedicato alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran.

