Tajani, credo che Raisi sia morto per un incidente tecnico

agenzia

Spero che i nuovo governanti iraniani lavorino per la stabilità

ROMA, 20 MAG – “Credo nel caso di Raisi si sia trattato di incidente tecnico: si tratta di elicotteri medievali dei tempi dello Shah. Mi auguro che i nuovi governanti, in attesa del voto, lavorino per la stabilità, la pace in un’area molto complicata. L’Iran ha un ruolo molto delicato”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Quarta Repubblica” su Rete 4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA