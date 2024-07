Tajani, ‘disappunto per la nomina di Colomina inviato sud Nato’

agenzia

'Speriamo che Rutte sia più rispettoso delle nostre richieste'

ROMA, 25 LUG – “Come noto, il Segretario generale uscente della Nato Stoltenberg ha annunciato la nomina di uno dei suoi vice, lo spagnolo Colomina, come suo rappresentante speciale per il Sud. Su mia istruzione, il nostro rappresentante Permanente presso la Nato ha espresso immediatamente il disappunto italiano verso questa iniziativa, considerato il forte impegno che l’Italia ha profuso, in seno al gruppo di esperti e in Consiglio, per l’istituzione di questa figura. E per il capitale di credibilità ed equilibrio di cui il nostro Paese gode nella regione e non si può dire lo stesso di altri alleati. Mi auguro che la scelta del prossimo Segretario Generale, Rutte, sia più equilibrata e sia più rispettosa anche delle richieste italiane”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera ed Esteri e Difesa del Senato.

