Tajani domani a Parigi con Usa-Gb-Francia su Medio Oriente

agenzia

Agli incontri anche Blinken di ritorno dal Cairo

ROMA, 18 SET – Il segretario di Stato americano Antony Blinken, dopo la tappa al Cairo, sarà domani a Parigi dove – secondo quanto si apprende – volerà anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani per incontri con Usa, Francia e Regno Unito sugli sviluppi in Medio Oriente. Sul tavolo i rischi dell’allargamento della guerra al Libano, ma anche un punto sul conflitto in Ucraina.

