Tajani, domani telefonata con Rubio su italiani irregolari

'Call già in agenda, cercherò di avere ulteriori chiarimenti'

(V. ‘++ Tajani,pronti a rimpatriare italiani…’ delle 9:33) (ANSA) – ROMA, 11 GIU – “Domani pomeriggio è già in agenda una telefonata con il segretario di Stato (americano Marco) Rubio e cercherò di avere ulteriori chiarimenti” sulla questione dei migranti irregolari negli Stati Uniti: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a Rtl 102.5 aggiungendo che il governo non sa quanti italiani irregolari si trovino negli Usa.

