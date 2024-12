Tajani, escludere le spese di difesa da Patto di Stabilità

agenzia

ROMA, 16 DIC – “Dobbiamo investire di più perché la difesa significa anche protezione dei nostri commerci”, per questo “il governo sta insistendo – e trova consensi in altri governi e nel commissario Ue alla Difesa – di escludere dal Patto di Stabilità le spese della difesa, perché non si può tenere l’obiettivo di spesa del 2% ed essere contemporaneamente chiusi nel blocco del patto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo gli Stati generali della Diplomazia alla Farnesina.

