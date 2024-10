Tajani, ‘G7 Sviluppo per favorire il dialogo e la pace’

agenzia

Conferenza su Medio Oriente in apertura con messaggio di Meloni

ROMA, 17 OTT – “A Pescara ci sarà un G7 dedicato ai ministri dello Sviluppo legato alla cooperazione internazionale. Si aprirà con una conferenza umanitaria dedicata al Medio Oriente” dove “ci sarà credo un messaggio di apertura del presidente del Consiglio e poi una serie di interventi di ospiti stranieri di chi è coinvolto in questa tragedia, oltre naturalmente ai Paesi G7, organizzazioni umanitarie, Pam e Fao. Vogliamo ascoltare le voci delle parti sul terreno, altrimenti rischiamo di parlarci fra di noi e non si risolvono i problemi. L’obiettivo è quello di trovare percorsi per favorire il dialogo e la pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Farnesina per presentare il G7 Sviluppo a Pescara, in programma il 22-24 ottobre. “Ci sarà una sessione dedicata alla sicurezza alimentare, clima, acqua e malnutrizione infantile. Ne parleremo insieme a partner chiave come gli Emirati Arabi e l’Uganda, Unione africana, Fao e Ifad. Parleremo anche della filiera del caffè per rafforzare le sinergie tra Paesi e produttori”, ha spiegato Tajani, aggiungendo che “una sessione sarà dedicata alla salute, a cui parteciperanno l’Oms e il Gavi. Ci saranno imprese del settore sanitario, parleremo di vaccinazioni”. Il programma “prevede anche un evento collaterale dedicato ai missionari italiani e porteremo il loro messaggio al G7, perché anche i missionari sono protagonisti della nostra politica estera e portano un messaggio di pace”. E con il ministro Abodi “dedicheremo un momento allo sport come strumento di sviluppo soprattutto in Africa”, a cui parteciperà anche Letsile Tebogo, velocista botswano campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi di Parigi 2024 e Lorenzo Simonelli, campione italiano ed europeo. Infine, “incontrerò i sindaci del territorio”, ha riferito Tajani.

