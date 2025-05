Tajani, ho chiesto a Israele di fermare raid contro civili

agenzia

'Aprire subito i valichi per aiuti, 52 gazawi presto in Italia'

ROMA, 21 MAG – “Ho chiesto nuovamente a Israele di fermare le operazioni militari che coinvolgono i civili e di aprire subito tutti i valichi per fare entrare aiuti umanitari. Vogliamo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: la guerra a Gaza deve terminare”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X annunciando che “il governo italiano continua a seguire i civili colpiti dalla guerra. Un nuovo gruppo di 52 cittadini palestinesi di Gaza è stato trasferito in Giordania. Sono parenti di palestinesi già arrivati in Italia con le precedenti evacuazioni sanitarie dalla Striscia. Arriveranno presto in Italia con voli di linea”.

