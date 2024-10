agenzia

'Sono lì per portare la pace'

NAPOLI, 12 OTT – “Una cosa è certa: i soldati italiani non si toccano. Sono lì per portare la pace”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando in video conferenza all’assemblea dei Giovani industriali in corso a Capri, commentando gli attacchi alla missione Unifil in Libano.

