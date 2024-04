Tajani, ‘il voto alle Europee non sia condizionato da fake news’

agenzia

Il ministro al Forum ANSA, 'il ruolo dei media è fondamentale'

BRUXELLES, 03 APR – “Il ruolo della stampa, in qualsiasi settore, è fondamentale. Servono sempre e comunque degli intermediari che verificano se una notizia è falsa o vera. Purtroppo ci sono sempre più fake news, pensiamo a quelle girate sui social sull’attentato di Mosca. Sono in tanti che cercano di condizionare l’opinione pubblica, e ci saranno tentativi anche per le Europee”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Forum organizzato dall’ANSA in collaborazione con l’Eurocamera, ‘L’Europa che verrà’. “Io sono favorevole all’uso dell’IA ma bene ha fatto questo Parlamento a dare delle regole”, ha aggiunto Tajani. “La libertà di scegliere è fondamentale in democrazia, se la mia scelta è condizionata” da notizie false “è ovvio che a essere condizionata è la mia libertà. E il Pe ha dimostrato più volte di essere un presidio della libertà in Europa” ha spiegato il ministro ribadendo: “alle Europee il nostro voto non deve essere condizionato da notizie false”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA