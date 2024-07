Tajani in contatto con Israele e Libano, ‘evitare escalation’

agenzia

Ministro segue in coordinamento con Crosetto evoluzione crisi

ROMA, 28 LUG – “Il Governo italiano ha rinnovato ai governi israeliano e libanese la richiesta pressante di fare tutto quanto in loro potere per evitare un’ulteriore escalation negli scontri militari nella regione, una fase che potrebbe finire fuori controllo e provocare altri danni e lutti dolorosi in un’area colpita da un conflitto che andrebbe al contrario totalmente disinnescato”. Lo sottolinea la Farnesina spiegando che il ministro Antonio Tajani segue, con il ministro della Difesa Guido Crosetto, l’evoluzione della crisi. Tajani ha avviato consultazioni telefoniche con i ministri degli Esteri di Israele, Israel Katz, e del governo libanese, Abdullah Bou Habib.

