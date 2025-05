Tajani, ‘India e Pakistan disponibili a ridurre tensioni’

agenzia

'Italia ha un ruolo centrale per favorire il dialogo e la pace'

ROMA, 08 MAG – “Ho avuto alcune telefonate con i ministri degli Esteri di India e Pakistan. Ho rivolto a entrambi un invito a ridurre le tensioni. L’Italia ha un ruolo centrale per favorire il dialogo e raggiungere la pace. Ho raccolto la disponibilità di entrambe le parti a una de-escalation. Continueremo a lavorare in questa direzione per stabilizzare la regione e salvaguardare le nostre rotte commerciali”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

