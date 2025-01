Tajani, Italia pronta a invio forza modello Unifil a Gaza

agenzia

Unire Striscia e Cisgiordania,lunedì sarò in Israele e Palestina

ROMA, 15 GEN – “Non è sufficiente, dobbiamo arrivare a compiere altri passi importanti, l’Italia sarà sempre più presente, lunedì sarò in Israele e Palestina proprio per incoraggiare e favorire questo processo di pace noi riteniamo che l’obiettivo finale debba essere quello dei due popoli, due Stati, siamo pronti anche a dare una presenza militare in previsione di una eventuale scelta delle Nazioni Unite di dar vita ad una sorta di amministrazione modello Unifil in Palestina per unificare la Striscia di Gaza con la Cisgiordania”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

