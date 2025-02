Tajani, ‘la guerra dei dazi non conviene a nessuno’

agenzia

'Abbiamo idee e strategia per tutelare le nostre imprese'

ROMA, 02 FEB – “La guerra dei dazi non conviene a nessuno. Anche perché i negoziati dovranno tenere conto dei legami Ue-Usa. Abbiamo idee e strategia per tutelare le nostre imprese con l’Italia che sarà il miglior ambasciatore Ue nel dialogo con Washington”. Lo scrive in un post su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

