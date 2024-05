Tajani, la posizione di Borrell sulle armi non è la nostra

agenzia

'Siamo per la de-escalation in Ucraina e Medio Oriente'

MILANO, 28 MAG – “La posizione di Borrell non è la nostra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro con i vertici della Camera nazionale della moda Italiana a Milano, commentando le parole dell’alto rappresentante Ue per la politica estera. “Noi siamo per la de-escalation in Medio Oriente e in Ucraina, noi abbiamo una posizione molto chiara, cioè non invieremo militari italiani a combattere – ha aggiunto -, non autorizziamo l’uso di materiale militare italiano fuori dai confini dell’Ucraina. Questo è negli accordi che abbiamo fatto con l’Ucraina e vigiliamo sull’utilizzo del materiale militare”.

