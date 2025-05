Tajani, la responsabilità della pace è nelle mani di Putin

agenzia

Ministro: 'Cessate il fuoco cruciale per una trattativa seria'

LONDRA, 12 MAG – “Mi auguro che Mosca riconosca la disponibilità di Zelensky” a un negoziato diretto “e l’impegno di tutti noi per arrivare alla pace” in Ucraina, ma “tutta la responsabilità oggi è nelle mani di Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale di Londra dei big europei, radunatisi nel formato Weimer+, allargato a Kiev. “La pace dipende solo dalla volontà della Federazione Russa”, ha insistito, evocando segnali “non rassicuranti” alla luce anche degli attacchi di stanotte e avvertendo comunque che un cessate il fuoco 30 giorni resta una condizione cruciale per “una trattativa seria”.

