Tajani, l’Italia al fianco di Kiev per una pace che non sia resa

'Serve una nuova conferenza con la partecipazione della Russia'

ROMA, 16 DIC – “L’Italia è al fianco di Kiev nell’impegno a 360 gradi per una pace giusta, che non può essere la resa ucraina”. Lo ha detto Antonio Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori, sottolineando che si lavora per “una seconda conferenza di pace a cui partecipi anche la Russia con partner come Cina, India e Brasile”. Il titolare della Farnesina ha ricordato che nella riunione dei ministri degli Esteri del G7 di Fiuggi “abbiamo ribadito la centralità del sostegno alla sicurezza energetica dell’Ucraina e alla sua ricostruzione”. Ed è un impegno che “ci vede in prima linea, in vista della Conferenza sulla Ricostruzione che ospiteremo a Roma a luglio”.

