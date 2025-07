Tajani, ‘l’Italia impegnata su aumento spese difesa’

agenzia

'Sono un forte sostenitore della Nato'

WASHINGTON, 15 LUG – “Sono un forte sostenitore della Nato e l’ultimo incontro è stato un successo per tutti: in questo momento dobbiamo rafforzare l’accordo politico fra l’America e l’Europa. Naturalmente è corretto l”aumento delle spese della difesa al 5% del Pil, per spendere di più per la nostra sicurezza. L’Italia è pronta ed è impegnata totalmente su questo: dobbiamo lavorare insieme per la pace e la stabilità nel mondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi a Washington nel corso dell’intervista con Maria Bartiromo a Fox Business.

