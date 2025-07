Tajani, Mattarella in lista russofobi è una provocazione

agenzia

'Solidarietà istituzionale e personale al capo dello Stato'

ROMA, 30 LUG – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore della Federazione russa in Italia per contestargli l’inserimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di altre cariche istituzionali della Repubblica italiana in un elenco di presunti “russofobi”. Il ministro Tajani considera l’inserimento della persona del capo dello Stato in questo elenco una provocazione alla Repubblica e al popolo italiano e offre la sua solidarietà istituzionale e personale al presidente Mattarella. Lo riferisce una nota della Farnesina.

