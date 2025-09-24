Tajani media con Israele per portare aiuti Flotilla a Gaza

agenzia

'E valuta opzioni per evitare nuove azioni contro le barche'

ROMA, 24 SET – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta lavorando a una mediazione con il governo di Israele per permettere l’ingresso a Gaza dei beni umanitari trasportati dalla Flottilla. Lo riferiscono fonti della Farnesina. “Il ministro è in contatto con il governo di Israele e ha individuato un credibile meccanismo di mediazione, il governo italiano sta esaminando tutte le opzioni per evitare nuove azioni offensive contro le imbarcazioni della Flottilla”, aggiungono le stesse fonti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA