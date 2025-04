Tajani, Meloni-Trump decisivo per collaborazione Usa-Ue

agenzia

'Il tema dei dazi va affrontato con impegno ma senza panico

ROMA, 17 APR – “L’incontro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il presidente Donald Trump è stato un passo decisivo per rafforzare il rapporto dell’Italia con gli Usa e per riprendere insieme un percorso di collaborazione che consoliderà i rapporti dell’America con tutta l’Europa. Il governo lavora per un rilancio concreto dei rapporti con Washington, il tema dei dazi va affrontato con impegno ma senza lasciarsi andare al panico”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA