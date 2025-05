Tajani, Merz sarà cancelliere,il problema si risolverà

agenzia

'Stabilità della Germania fondamentale contro populismi'

ZAGABRIA, 06 MAG – “Sono convinto che il problema si risolverà in tempi rapidi e che Merz sarà cancelliere. La stabilità della Germania è fondamentale anche per impedire la crescita del populismo. Non tocca a me intervenire nelle vicende interne tedesche ma credo che nell’interesse dell’Europa e di tutti avere una Germania con un governo stabile sia un vantaggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando la bocciatura di Merz come cancelliere tedesco al Bundestag al primo scrutinio.

