Tajani, ‘messaggio chiaro, continuiamo a sostenere Kiev’

agenzia

Ministro: 'Bene il formato allargato per collaborare insieme'

VARSAVIA, 19 NOV – “Il messaggio di oggi è chiaro: continueremo a sostenere l’Ucraina, dal punto di vista militare, economico e politico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la riunione del triangolo di Weimar nel formato allargato, con Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Unione Europea. “Il formato di oggi diventerà un modo in futuro per poter collaborare insieme, per la crescita dell’Europa per la difesa della democrazia, per rapporti solidi con gli Usa e per impedire che ci siano altre violazioni del diritto internazionale”.

