Tajani, nessun pericolo di attacchi russi alla Nato

'Non sottovalutare ma neanche drammatizzare situazione Kharkiv'

ROMA, 12 MAG – “Non sottovaluterei ma non drammatizzerei la situazione, bisogna seguire con la massima attenzione le mosse di Mosca, non ci sono pericoli di attacchi alla Nato, lo escludo, né ci sono intenzioni da parte dell’Italia, e devo dire dell’Ue e della Nato di mandare truppe a combattere in Ucraina, non se ne è mai parlato in una riunione Ue o della Nato e l’Italia non invierà neanche un soldato a combattere in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a In Mezz’ora su Rai3, commentando la nuova offensiva russa nel Kharkiv.

