Tajani, ‘Putin-Zelensky? Roma pronta ospitare incontri pace’

agenzia

'Continua il lavoro affinché la guerra finisca in tempi brevi'

ROMA, 16 AGO – “L’Italia ha sempre dato la propria disponibilità ad accogliere qualsiasi vertice che sia per la costruzione della pace, sia per quanto riguarda il Medio Oriente che per l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Speciale Tg4, a una domanda sulla disponibilità dell’Italia a ospitare l’eventuale incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Siamo sempre protagonisti per la costruzione della pace, andremo avanti per accogliere incontri, siamo a disposizione, ma continueremo con un intenso lavoro diplomatico a lavorare affinché la fine della guerra abbia tempi rapidi”, ha aggiunto.

