Tajani, ‘reazione c’è stata, basta attacchi di Israele a Gaza’

agenzia

'Liberiamo gli ostaggi ma lasciamo in pace popolo vittima Hamas'

NOTO, 17 MAG – “Mentre si cerca di raggiungere la pace in tante parti del mondo con focolai in Ucraina, Libia e Medio Oriente, non vorremmo più vedere soffrire la popolazione palestinese: basta attacchi, arriviamo al cessate il fuoco. Liberiamo gli ostaggi ma lasciamo stare il popolo che è stato vittima di Hamas che ha dato vita a questa guerra, ma dobbiamo dire al governo israeliano: basta, la reazione c’è stata, garantite la vostra indipendenza e la vostra sicurezza ma arriviamo alla pace. Lo stesso lo stiamo facendo in Ucraina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando di Gaza a Noto.

