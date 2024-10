Tajani, ‘Roma e Baires unite da diplomazia culturale e sportiva’

agenzia

Editoriale del ministero degli Esteri su La Nacion

BUENOS AIRES, 07 OTT – “L’auspicio del Governo italiano è quello di poter rafforzare il partenariato bilaterale a 360 gradi in tutti i settori” con l’Argentina: lo scrive in un editoriale per il quotidiano argentino ‘La Nacion’ il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Penso naturalmente alla diplomazia culturale, che si nutre dei profondi legami storici e sociali che uniscono Italia ed Argentina (a breve verrà inaugurata a Buenos Aires la mostra ‘Puccini e l’Argentina’), o alle numerose collaborazioni tra le nostre università in settori chiave come quello spaziale”, sottolinea il ministro. “Ma penso anche all’importanza della diplomazia sportiva: su questo tema, ho voluto promuovere, con il Segretario di Stato al Turismo, all’Ambiente ed allo Sport, Daniel Scioli, la firma di una inedita dichiarazione di intenti”, spiega Tajani. “Nei prossimi giorni, celebreremo inoltre la settimana della lingua italiana nel mondo ed è in questa cornice che visiterò la Scuola Italiana ‘Cristoforo Colombo’ per incontrare gli studenti ed i docenti delle scuole paritarie presenti a Buenos Aires, che, assieme alle altre operanti a Cordoba, La Plata e Mendoza, fanno dell’Argentina il Paese che ospita in assoluto il più alto numero di scuole italiane all’estero”, aggiunge il ministro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA