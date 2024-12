agenzia

'Vedremo i capi di imputazione, serve la massima discrezione'

ROMA, 27 DIC – Cecilia Sala, detenuta in Iran, “è in buona salute. Vedremo quali sono i capi di imputazione. Il governo sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a RaiNews24.

