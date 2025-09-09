Tajani scrive a Al Thani, negoziati percorso obbligato

agenzia

'Diplomazia via maestra per una soluzione giusta e duratura'

ROMA, 09 SET – “Ho appena inviato un messaggio di solidarietà al Primo ministro e Ministro degli Esteri del Qatar Sheikh Mohammad Bin Abdel Rahman Al Thani e a tutto il popolo qatarino. Gli attacchi hanno leso la sovranità di un Paese amico che da mesi sta lavorando per fermare la guerra a Gaza e per aiutare la stessa Israele a recupere gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. Il cessate-il-fuoco, il negoziato, una tregua definitiva sono un percorso obbligato per evitare una nuova crisi ancor più devastante e pericolosa per tutto il Medio Oriente”.Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una nota della Farnesina. “Su questa strada – ha aggiunto Tajani – l’Italia continua a incoraggiare il Qatar. Siamo convinti che la diplomazia e il dialogo restino la via maestra per una soluzione giusta e duratura al conflitto, che consenta finalmente al popolo israeliano e al popolo palestinese di raggiungere la pace, in un regime di sicurezza per tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA