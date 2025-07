Tajani sente Pizzaballa, ‘condanna nuovo attacco coloni’

agenzia

'Valuteremo insieme ai partner Ue nuove sanzioni'

ROMA, 28 LUG – “Ho telefonato al cardinale Pierbattista Pizzaballa per esprimere la mia solidarietà dopo l’ennesimo attacco violento di coloni israeliani in Cisgiordania, questa volta contro il villaggio cristiano di Taybeh. Il Governo di Israele ha l’obbligo di agire”, “cristiani e musulmani di Cisgiordania meritano di vivere in pace e di essere protetti. I coloni continuano a superare ogni limite pur sapendo che i cristiani rappresentano un elemento di stabilità”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo: “Valuteremo assieme a partner dell’Unione Europea l’adozione di nuove sanzioni nei confronti dei coloni violenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA