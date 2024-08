Tajani, sentirò il ministro iraniano per chiedere prudenza

agenzia

'Nessuno compia passi falsi che pregiudichino accordo su tregua'

LOCARNO, 12 AGO – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che presto sentirà il collega di Teheran: “Chiederò ancora una volta al ministro degli Esteri dell’Iran di utilizzare la massima prudenza perché siamo in un momento delicato. La chiusura dell’accordo per il cessate il fuoco in Medio Oriente è elemento fondamentale per la de-escalation. Ecco, bisogna che nessuno compia passi falsi che pregiudichino il raggiungimento dell’accordo”, ha detto il titolare della Farnesina, insieme con l’omologo Ignazio Cassis, in occasione della giornata della diplomazia.

