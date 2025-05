Tajani, si apre nuova fase verso 5% difesa,spiegarlo a cittadini

agenzia

'Noi favorevoli al 2% in sicurezza e il 3% alla spesa militare'

ANTALYA, 15 MAG – L’Italia ha raggiunto il 2% del Pil in spese per la difesa e ieri sera è stata consegnata una lettera che spiega le misure in dettaglio al segretario generale Mark Rutte nel corso della cena di lavoro. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice Nato in Turchia. Adesso si apre una nuova fase, per arrivare al 5% come chiesto dagli Stati Uniti. “Qua non si tratta di essere né guerrafondai, la sicurezza è qualche cosa di molto più ampio e si deve spiegare ai cittadini”, ha detto Tajani, precisando che l’Italia giudica “più equilibrato” dedicare il 3% in spesa militare classica e il 2% alla sicurezza.

