Tajani, Usa applichino correttamente dazi su nostro export

agenzia

'Da alcune dogane Usa tariffe più alte su Grana e Parmigiano'

ROMA, 27 AGO – Su richiesta di Antonio Tajani, la Task Force Dazi della Farnesina si è attivata per tutelare le nostre produzioni di fronte a possibili interpretazioni errate dell’intesa Ue-Usa. In particolare, alcune dogane Usa avrebbero richiesto un dazio più alto per prodotti come Grana Padano e Parmigiano Reggiano. La Farnesina ha effettuato passi specifici sull’ambasciata Usa a Roma e sulla dg Commercio della Commissione Ue e analoghe istruzioni sono state date all’Ambasciata a Washington. “L’Italia ha sempre sostenuto un approccio franco e costruttivo” con gli Usa “e proseguirà chiedendo la corretta applicazione dell’intesa”, ha detto.

