Tajani,pronti a rimpatriare italiani, Guantanamo non serve

agenzia

'Italia ha detto a Usa che riprende i suoi migranti irregolari'

ROMA, 11 GIU – I migranti irregolari italiani che si trovano negli Usa non dovrebbero essere portati nel carcere di Guantanamo perchè l’Italia ha già comunicato all’amministrazione che è pronta a “riprenderli”: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, Rtl. “Le prime informazioni che vengono dal Dipartimento per la Sicurezza nazionale ci dicono che Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri”, ha afferamo Tajani. Ma l’Italia “ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta a riprendere gli irregolari nel pieno rispetto dei loro diritti individuali”.

