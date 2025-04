Tartaruga di quasi 100 anni diventa mamma di 4 piccoli

agenzia

Allo zoo di Filadelfia, era la sua prima volta

ROMA, 06 APR – Una coppia di tartarughe di quasi 100 anni ha accolto quattro piccoli allo zoo di Philadelphia. “Stanno tutti bene, mangiano e si comportano in modo appropriato”, ha detto venerdì un portavoce dello zoo di Philadelphia a “Good Morning America”. Lo zoo di Philadelphia ha così celebrato l’arrivo di una nuova generazione di tartarughe delle Galapagos occidentali, dall’isola di Santa Cruz, la specie di tartaruga vivente più grande e una specie in pericolo, a 150 anni dall’ultima schiusa di uova. Per Mommy, la madre delle piccole tartarughe e residente più anziana dello zoo, è stata la prima volta. Lei 97 anni stimati e da 90 allo zoo di Filadelfia; lui, Abrazzo, 96 anni, è stato trasferito allo zoo di Philadelphia nel dicembre 2020. La prima delle quattro piccole, tutte femmine, ha iniziato a uscire dal suo uovo bianco dal guscio duro il 27 febbraio, ha affermato lo zoo. Le quattro piccole fanno parte di una covata di 16 uova deposte dalla mamma nel novembre 2024 e il team di cura degli animali dello zoo continua a monitorare altre uova che potrebbero schiudersi nelle prossime settimane.

