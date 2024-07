Task force bipartisan alla Camera Usa su attentato a Trump

agenzia

Per accertare le responsabilità nel fallimento della sicurezza

WASHINGTON, 23 LUG – Lo speaker della Camera Mike Johnson e il leader della minoranza dem Hakeem Jeffries hanno annunciato che formeranno una task force bipartisan per indagare sull’attentato a Donald Trump e sulle falle della sicurezza. La Camera voterà una risoluzione entro questa settimana. “I fallimenti della sicurezza che hanno consentito un attentato alla vita di Donald Trump sono scioccanti. La task force avrà il potere dei mandati di comparizione e si muoverà rapidamente per accertare i fatti, garantire la responsabilità e assicurarsi che tali fallimenti non si ripetano mai più”, hanno affermato Johnson e Jeffries in una dichiarazione congiunta.

