Tass posta video di un incontro tra Putin e Papa Francesco

agenzia

'Si sono visti tre volte. Colloquio telefonico in dicembre 2021'

MOSCA, 21 APR – L’agenzia Tass ha postato un video relativo ad un colloquio in Vaticano tra Vladimir Putin e Papa Francesco, ricordando che “si sono incontrati di persona tre volte durante le brevi visite del presidente russo” alla Santa Sede, nel 2013, 2015 e 2019, “e hanno parlato anche telefonicamente, l’ultima volta nel dicembre 2021”. “Ogni marzo Putin inviava le sue congratulazioni al Papa in occasione dell’anniversario della sua elezione al soglio di San Pietro, e ogni dicembre il Vaticano riceveva messaggi dal leader russo in occasione del Capodanno e del Natale”, aggiunge la Tass.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA