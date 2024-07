Tatuaggi e scarpe sportive in volo, Sas ‘modernizza’ la divisa

agenzia

Nuove regole per gli assistenti della linea aerea scandinava

STOCCOLMA, 02 LUG – Dal mese di luglio il personale di bordo della compagnia aerea scandinava Sas, non deve più nascondere i tatuaggi. La decisione, insieme a quella di permettere l’uso di scarpe sportive, più comode rispetto a quelle con il tacco è stata presa per incoraggiare un posto di lavoro più attraente: “Questo aggiornamento alle linee guida della nostra divisa fanno parte di un cambiamento per essere più moderni”, ha scritto la compagnia aerea sui social. Ci sono però delle limitazioni: il viso deve rimanere senza tatuaggi e le scarpe sportive devono essere rigorosamente nere e “tenute in ordine”, ha precisato una portavoce della compagnia alla radio pubblica, Sveriges Radio.

