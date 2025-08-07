Team Israele, ‘Hamas verso colloqui la prossima settimana’

agenzia

Tv: 'Si è aperta una finestra per l'accordo sugli ostaggi'

TEL AVIV, 07 AGO – Mentre il gabinetto di sicurezza discute l’occupazione della Striscia di Gaza, alti funzionari del team negoziale israeliano hanno trasmesso un messaggio positivo alla leadership politica, secondo cui la finestra per un accordo sulla liberazione degli ostaggi potrebbe riaprirsi presto. “Egitto, Qatar e Turchia stanno facendo pressione su Hamas affinché torni al tavolo delle trattative per una conclusione. Ciò potrebbe accadere la prossima settimana, un elemento che va considerato nel processo decisionale. Fate attenzione a non chiudere la possibilità di un accordo sugli ostaggi”, hanno detto. Lo riferisce Channel 12.

