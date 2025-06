agenzia

Come rappresaglia all'attacco all'Iran

ROMA, 19 GIU – Teheran sta prendendo in considerazione la chiusura dello Stretto di Hormuz come rappresaglia per l’attacco all’Iran. Lo conferma un membro del Comitato per la sicurezza nazionale del Parlamento citato dalla Tass: “La possibile chiusura dello Stretto é una delle opzioni attualmente sul tavolo”.

