Telefonata Netanyahu-Putin, prima volta dal 2023

'Discusso anche della situazione in Medio Oriente'

TEL AVIV, 06 MAG – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro Benyamin Netanyahu per la prima volta dal dicembre 2023. L’ufficio del primo ministro ha dichiarato che “i due leader si sono scambiati cordiali saluti in occasione dell’80mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale”. È stato anche riferito che “il primo ministro ha sottolineato il contributo decisivo dell’Armata Rossa alla vittoria sui nazisti e ha sottolineato l’importanza dei combattenti ebrei nella guerra. Inoltre, Netanyahu e Putin hanno discusso degli sviluppi in Medio Oriente”.

