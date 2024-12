Telefonata Scholz-Trump, ‘guerra in Ucraina durata troppo’

agenzia

'Importante intraprendere il percorso verso una pace giusta'

BERLINO, 19 DIC – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ed il presidente eletto Usa Donald Trump si sono trovati d’accordo, nel corso di una telefonata, sul fatto che la guerra in Ucraina duri “da troppo tempo”. Lo rende noto il governo tedesco. In un tweet su X Scholz ha aggiunto che “durante la conversazione telefonica odierna con Trump, abbiamo concordato che è importante intraprendere il percorso verso una pace giusta per l’Ucraina il prima possibile” e che “l’Ucraina può contare sulla Germania”.

