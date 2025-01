Tempesta di neve in Algeria, migliaia di auto intrappolate

agenzia

Molte famiglie bloccate nelle regioni montuose

ALGERI, 18 GEN – Migliaia di auto sono rimaste bloccate ieri sera a causa di una tempesta di neve che ha colpito diverse regioni dell’Algeria centrale e orientale. La Gendarmeria nazionale e la Protezione civile algerina hanno segnalato in diversi comunicati, venerdì sera, che centinaia di veicoli sono rimasti bloccati nella neve sulle montagne di Chréa, nella provincia di Blida, a sud della capitale Algeri, di Tikjeda in Cabilia, di Babour a Sétif, di Chélia a Khenchela e di Souk Ahras nell’est del Paese. Foto e video caricati sui social hanno mostrato centinaia di auto bloccate nella neve in diverse regioni montuose fino a tarda notte, nonostante gli sforzi della gendarmeria, della protezione civile, dei servizi di lavori pubblici e dei cittadini per aprire le strade. La gendarmeria algerina ha segnalato anche difficoltà di circolazione in diverse altre province, come Batna, Tebessa e Oum El Bouaghi, a causa della neve, sempre nell’est del Paese. Nonostante i ripetuti avvisi della gendarmeria e della protezione civile di evitare le alture a causa di un’imminente tempesta di neve, migliaia di algerini, soprattutto famiglie, si sono recati nelle regioni montuose dell’Algeria durante il fine settimana, dopo aver visto il cielo sereno di venerdì mattina. Sebbene il nord del Paese sia noto per le abbondanti nevicate che si verificano ogni anno, la cultura dell’uso di pneumatici invernali e catene da neve per i veicoli è quasi inesistente in Algeria.

