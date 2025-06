Tempesta Wutip devasta centro del Vietnam, oltre 2.000 evacuati

agenzia

HANOI, 13 GIU – La tempesta tropicale Wutip ha colpito duramente il Vietnam centrale, con piogge torrenziali, venti forti, allagamenti e frane. Lo rende noto, si legge su Vietnam News, il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idrometeorologiche. Alle 4 di oggi ora locale il centro della tempesta era vicino all’isola cinese di Hainan, con venti fino a 102 km/h e raffiche di 133 km/h. Wutip, la prima tempesta della stagione nell’area, dovrebbe indebolirsi entro il 16 giugno toccando la Cina meridionale. Le autorità hanno diramato un’allerta di livello 3 per l’area nord del Mar Orientale e del Golfo del Tonchino, prevedendo onde alte fino a 6 metri e venti a forza 13 lungo la costa da Hai Phong a Nghe An. Piogge record di oltre 600 mm in 24 ore hanno bersagliato da ieri le province centrali, tra cui Hue, Kon Tum e Quang Tri, dove sono state evacuate oltre 2.000 famiglie e numerosi distretti sono rimasti isolati a causa di allagamenti e frane che hanno coinvolto le infrastrutture stradali e danneggiato migliaia di ettari di risaie. L’allerta rimane elevata anche per i prossimi giorni.

