Tennis, Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli Us Open. Sogno del “bis” sfumato per Jannik Sinner

IL MATCH

L'incontro è durato poco meno di tre ore. Tra il pubblico anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è il vincitore degli Us Open di tennis, avendo battuto in finale al Flushing Meadows Park l’italiano Jannik Sinner per tre set a uno (2-6; 6-3; 1-6; 4-6). È lui il nuovo campione dell’ultimo dei tornei degli slam. Sinner era il campione in carica, avendo vinto gli Us Open 2024. Con il trionfo in America Alcaraz strappa a Sinner anche la vetta della classifica Atp e torna il n. 1 del ranking mondiale.

La finale è cominciata con mezz’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. La Us Tennis Association lo ha comunicato poco prima dell’inizio del match. Una misura necessaria per via del potenziamento delle misure di sicurezza dovuto alla presenza, allo Arthur Ashe Stadium, del presidente Usa Donald Trump, ospite di Rolex (ma contestato dal pubblico).