Terremoto del 7.4 al largo della Kamchatka, allarme tsunami

Usgs, possibili onde pericolose entro 300 km dall' epicentro

MOSCA, 13 SET – Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’United States Geological Survey (Usgs). Il Pacific Tsunami Warning Center ha dichiarato che onde “pericolose” sono possibili lungo le coste entro 300 chilometri dall’epicentro del sisma.

