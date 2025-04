Terremoto in Ecuador, 30 feriti e 800 edifici danneggiati

agenzia

Scossa di magnitudo 6.3 davanti la costa settentrionale

QUITO, 25 APR – E’ di oltre 30 feriti e 800 edifici danneggiati il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito la costa settentrionale dell’Ecuador. I danni maggiori si sono registrati nella città portuale di Esmeraldas. Il sisma ha avuto luogo alle 6:44 di ieri ora locale (le 13:44 in Italia) con ipocentro a soli 2 km di profondità ed epicentro in mare a 20 km dalla terraferma. La compagnia petrolifera nazionale Petroecuador ha dichiarato di aver “sospeso brevemente le operazioni” presso la raffineria di Esmeraldas e un oleodotto nelle vicinanze. Daniel Noboa, il neo-rieletto presidente della nazione sudamericana, ha dichiarato di aver inviato urgentemente i ministri sul posto per aiutare a coordinare la costruzione di rifugi e la consegna degli aiuti umanitari.

