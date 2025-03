Terremoto Myanmar, cosa sta succedendo sotto il suolo del sud est asiatico

il disastro

L'analisi del presidente Ingv

Il terremoto avvenuto questa mattina in Myanmar si è verificato in «un’area altamente sismica. Nel secolo scorso ci sono state parecchie scosse di magnitudo superiore a 7: in soli 26 anni, dal 1930 al 1956, ce ne sono state 6 di magnitudo superiore a 7, quindi è un terremoto del tutto atteso in quell’area».

Lo ha detto all’Adnkronos il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, dopo il violentissimo sisma che ha colpito l’Asia.

Si tratta di «una zona del mondo dove la placca indiana si muove verso nord-nordest sotto l’Asia e in quella zona della Burma ha una componente obliqua, sono dei terremoti che hanno una componente compressiva ma anche di movimento laterale tra le placche quello che noi chiamiamo transpressione destra».

E’, dunque, l’«effetto di questa convergenza obliqua tra l’India e l’Asia di circa 4 cm all’anno, velocità 10 volte più grandi di quelle che abbiamo in Italia dove la deformazione è dell’ordine dei millimetri all’anno: questo spiega perché lì ci sono terremoti molto più energetici che da noi».

Il sisma di questa mattina «è di energia simile a quella dell’evento di febbraio 2023 in Turchia, difficile immaginare che non ci siano grossissimi danni e molte vittime. Se persino a Bangkok, che si trova a parecchie centinaia di chilometri di distanza, ci sono stati crolli, dentro l’area epicentrale ci sarà sicuramente grande distruzione, molte frane e fenomeni di liquefazione (lo scuotimento del suolo che sembra solido, si liquefa e se ci sono abitazioni sopra queste collassano e ci possono essere ulteriori danni)», spiega.