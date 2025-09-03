Terza parata militare per Xi, secondo solo alle 11 di Mao

agenzia

Eguaglia il totale vantato dai tre predecessori Deng, Jiang e Hu

PECHINO, 03 SET – Il presidente cinese Xi Jinping, per la terza volta dalla salita al potere di fine 2012, ha presieduto oggi una parata militare in Piazza Tienanmen a Pechino, pareggiando il totale dei suoi tre immediati predecessori (Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao, tutti con una parata ciascuno), piazzandosi alle spalle di Mao Zedong, che ne ha supervisionate 11 consecutivamente per la Festa Nazionale del primo ottobre tra il 1949 e il 1959. Tradizionalmente, la parata militare è tenuta in Cina in occasione del decimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare. Xi ha continuato la tradizione, ma ne ha anche forgiata una propria, designando il 3 settembre come giorno di commemorazione nazionale della sconfitta del Giappone nella Seconda guerra mondiale e celebrando il 70/mo anniversario di quella sconfitta con una grande parata nel 2015. L’evento celebrato oggi è relativo agli 80 anni della sconfitta nipponica.

